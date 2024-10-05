رونالدو يزين قائمة البرتغال لمواجهتي بولندا وإسكتلندا

تصدر كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، قائمة منتخب البرتغال، استعدادا لمباراتي بولندا وإسكتلندا يومي 12 و15 من الشهر الجاري، في دوري الأمم الأوروبية.كما شهدت القائمة التي أعلنها روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، تواجد ثنائي الهلال “جواو كانسيلو وروبين نيفيز”، وأوتافيو نجم النصر

.حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (ريال بيتيس)، ريكاردو فيلهو (فارينزي).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج)، جواو كانسيلو (الهلال)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون).

الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (النصر)، صامويل كوستا (مايوركا)، فيتينيا (باريس)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز (الهلال).

الهجوم: رافائيل لياو (ميلان)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، جواو فيليكس (تشيلسي)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول).

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