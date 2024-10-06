“عقد لمدة 3 سنوات”.. عرض أوروبي محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

كشف تقرير عن اهتمام نادٍ أوروبي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية موسم 2024/2025.

ووفقاً لما ذكره موقع TEAMtalk نقلاً عن مصادر خاصة، فإن نادي باريس سان جيرمان يتابع وضع محمد صلاح ويرغب في التعاقد معه بعقد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

كما أشار التقرير، استناداً إلى مصادر داخل ليفربول، إلى أن النادي يتوقع رحيل صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، ولكنهم يرجحون انتقاله إلى الدوري السعودي بدلاً من أي نادٍ أوروبي آخر.

وخلال الموسم الجاري 2024/25، شارك محمد صلاح مع ليفربول في 9 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه خلال 744 دقيقة لعب.

مصراوي