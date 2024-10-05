“869”.. صدفة سحرية تجعل المنافسة تستمر بين أسطورتي كرة القدم ونجليهما

سيطر الأسطورة البرازيلي كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على كرة القدم لأكثر من عقد، ويتقاسم الثنائي المنافسة على أرض الملعب وخارجه ولكن هناك مصادفة “869” السحرية.

مسيرة النجمين الأرجنتيني والبرتغالي شهدت العديد من الأرقام القياسية سواء كانت أهدافا أو تمريرات حاسمة أو ألقابا أو نجاحات فردية وكانت الأرقام دائما تصدم الجماهير ولكن هناك رقم واحد لا يرتبط بالثنائي فحسب بل وأيضا بابنيهما.

ولد كريستيانو رونالدو في 5 فبراير 1985 بينما ولد ليونيل ميسي في 24 يونيو1987

869 يوما تفصل بين أعياد ميلاد أفضل لاعبين في العالم ولكن الأمر العظيم هو أنه نفس الرقم بالضبط الذي يفصل بين أعياد ميلاد ابنيهما الأكبرين.

ولد الابن الأكبر لرونالدو كريستيانو رونالدو جونيور في 17 يونيو 2010، وولد الابن الأكبر لميسي تياغو في 2 نوفمبر 2012 وبينهما 869 يوما أيضا.

يذكر أن كريستيانو جونيور يلعب في فئة الشباب بنادي النصر السعودي بينما يلعب تياغو نجل ميسي في أكاديمية إنتر ميامي.

روسيا اليوم