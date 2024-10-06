رياضية
لدغة جوتا تحرق كريستال بالاس.. وتؤمن الصدارة لليفربول
احتفظ ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس (1-0) مساء السبت، بافتتاح منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
وسجل البرتغالي ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهرست بارك.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة، ليبتعد بالصدارة مؤقتا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وآرسنال، فيما ظل رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.
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