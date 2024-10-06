ماني ورونالدو يقودان قطار النصر لدهس العروبة

واصل النصر، سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بعدما هزم ضيفه العروبة بنتيجة 3-0 على ملعب الأول بارك، يوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين

.وحقق العالمي، فوزه الثالث على التوالي بالدوري منذ التعاقد مع بيولي، بعد تغلبه على الاتفاق والوحدة على الترتيب، فضلًا عن فوزه على الريان القطري بدوري النخبة الآسيوي، والحزم بكأس الملك.وسجل أهداف النصر، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17، وساديو ماني “هدفين” في الدقيقتين 29 و71.

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