شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص مثيرة على أنغام “الربابة” والجمهور يتغزل: (عوم يا وز وبصدرك هز)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سودانية وصفت بالحسناء وهي تتمايل في الرقص على أنغام “الربابة”.
https://www.facebook.com/reel/523184120642822
المقطع نال حظه من الاهتمام من قبل المعلقين الذين تسابقوا على نشر تعليقات الغزل في حق الراقصة الحسناء على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (عوم يا وز وبصدرك هز).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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