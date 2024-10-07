ريال مدريد يستهدف مدافع ليفربول في يناير بعد إصابة كارفاخال

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرض لنادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لضم اللاعب ترينت ألكسندر-أرنولد، وذلك بعد إصابة الظهير الأيمن الأساسي لريال مدريد، داني كارفاخال.

وتعرض كارفاخال لتمزق ثلاثي في أربطة ركبته اليمنى خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال يوم السبت الماضي، مما قد يتسبب في غيابه حتى نهاية موسم 2024/25.

ووفقًا لتقارير من موقع «سبورتنج نيوز»، ينتهي عقد ألكسندر-أرنولد مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، مما يجعله أمام خيارين؛ إما تجديد عقده مع النادي الإنجليزي أو النظر في عرض ريال مدريد. وحتى الآن، لم يتم اتخاذ أي خطوات حاسمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول بداية 2025، فسيكون لأرنولد حرية التفاوض مع الأندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يخطط لتقديم عرض رسمي في يناير، إلا أن ليفربول قد يرفض بيعه في منتصف الموسم ما لم يكن العرض كبيرًا، وقد يصل إلى حوالي 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار).

يشار إلى أن ريال مدريد أصدر الأحد بياناً صحفياً أعلن فيه أن مدافعه الدولي داني كارفاخال يعاني تمزقاً في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية، تعرض لهما في المباراة ضد ضيفه فياريال السبت، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

صحيفة الخليج