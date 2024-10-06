شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وقميص شبه عاري.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بمقطع مؤثر تعبر فيه عن شوقها للأهل وجمهورها: (ادلعي يا كايداهم)

واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل الشهيرة كانت قد أشعلت السوشيال ميديا قبل يومين بعد ظهورها داخل غرفتها بــ(شورت) قصير.

وعادت آية أفرو, بمقطع جديد ظهرت من خلال بفستان شبه عاري ومثير للجدل وهي تعبر عن شوقها للأهل وتأثرها مع أغنية (يا حليل أهلنا منهم طولنا).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن آية أفرو, تحظي بجمهور كبير يتعاطف معها ويرد على سخرية وانتقادات المتابعين لها, ومن بينهم معجب كتب رداً على هجوم الجمهور: (ادلعي يا كايداهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين