خمسة أندية إنجليزية تتصارع لضم عمر مرموش

النجم المصري عمر مرموش تألق بشكل لافت مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث أصبح محط أنظار الجميع بفضل أدائه المميز. اللاعب الذي تصدّر قائمة المساهمات التهديفية في الدوريات الأوروبية الكبرى جذب اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تسعى للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

منذ انطلاق الموسم، أثبت مرموش قدرته الفائقة على تغيير مجريات اللعب، حيث ساهم في 12 هدفًا سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليتفوق بذلك على نجوم كبار مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند، مما زاد من اهتمام أندية القمة الأوروبية به.

في مواجهة بايرن ميونيخ الأخيرة التي انتهت بالتعادل 3-3، كان مرموش نجم المباراة بتسجيله هدفًا في الدقيقة 22 وتقديم تمريرة حاسمة لزميله هوجو إيكيتيكي الذي أحرز الهدف الثاني. وفي اللحظات الأخيرة، أحرز مرموش هدف التعادل لفريقه، مما رسخ مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الدوري الألماني هذا الموسم.

تميز مرموش لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف، بل يمتد إلى دوره الشامل في الهجوم من خلال التسديدات، الصناعة، والتحركات الذكية داخل منطقة الجزاء. سرعته الكبيرة ومرونته على الأجنحة جعلته لاعبًا صعب الإيقاف.

وفقًا لتقارير صحفية، هناك 5 أندية في الدوري الإنجليزي تسعي إلى ضم عمر مرموش أبرزهم ليفربول، آرسنال، توتنهام، نيوكاسل يونايتد، ووست هام، الصحفي الشهير كريستيان فالك في صحيفة «بيلد» الألمانية أكد أن وست هام يعتبر «خيارًا مثاليًا» لمرموش، لكنه أوضح أيضًا أن انتقاله إلى فريق مثل ليفربول أو آرسنال سيكون حلمًا يتحقق للاعب.

المصري اليوم