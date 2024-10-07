رياضية
الهلال في مجموعة مازيمبي والشباب التنزاني ومولودية الجزائري – قرعة أبطال افريقيا
أجريت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي بجمهورية مصر قرعة مجموعات دوري أبطال افريقيا للموسم 2024-2025 وجاءت على النحو التالي:
المجموعة الأولى:
مازيمبي الكنغولي – الشباب التنزاني – الهلال السوداني – مولودية الجزائري
المجموعة الثانية:
صن داونزالجنوب أفريقي – الرجاء المغربي – الجيش الملكي المغربي – مانيما يونيون الكونغولي
المجموعة الثالثة:
الأهلي المصري – شباب بلوزداد الجزائري – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – ستاد أبيدجان الإيفواري
المجموعة الرابعة:
الترجي التونسي – بيراميدز المصري – ساجرادا الأنجولي – دجولييا المالي
رصد وتحرير – “النيلين”
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