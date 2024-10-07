الهلال في مجموعة مازيمبي والشباب التنزاني ومولودية الجزائري – قرعة أبطال افريقيا

أجريت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي بجمهورية مصر قرعة مجموعات دوري أبطال افريقيا للموسم 2024-2025 وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

مازيمبي الكنغولي – الشباب التنزاني – الهلال السوداني – مولودية الجزائري

المجموعة الثانية:

صن داونزالجنوب أفريقي – الرجاء المغربي – الجيش الملكي المغربي – مانيما يونيون الكونغولي

المجموعة الثالثة:

الأهلي المصري – شباب بلوزداد الجزائري – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي – ستاد أبيدجان الإيفواري

المجموعة الرابعة:

الترجي التونسي – بيراميدز المصري – ساجرادا الأنجولي – دجولييا المالي

رصد وتحرير – “النيلين”