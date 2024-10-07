الزمالك ضد المصري.. نتيجة قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية كاملة

كُشف النقاب عن قرعة الكونفدرالية الأفريقي، والتي أسفرت عن تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي.

وأقيمت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالقاهرة.

وتواجد 16 فريقًا في قرعة بطولة الكونفدرالية، تم تقسيمها إلى 4 فرق بناءً على التصنيف المعلن مسبقًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومثل مصر في قرعة الكونفدرالية، الزمالك، بطل النسخة الأخيرة، والذي يتواجد في التصنيف الأول، وكذلك المصري البورسعيدي، والذي يتواجد في التصنيف الثاني.

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني- الصفاقسي التونسي- النادي الرياضي القسطنطيني- الجزائر إف سي برافوس- أنجولا.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي- استاد مالي- ستيلينبوش الجنوب أفريقي- لواندا سول الأنجولي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري- أسيك ميوسا- كوت ديفوار جارف السنغالي- أورابا يونايتد البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك- المصري البورسعيدي- أنيمبا النيجيري- بلاك بولنز الموزمبيقي.

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