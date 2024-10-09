وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان: “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل

قالت وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق” بإن أكثر من 9 زعماء ورؤساء لدول حول النيل يشاركون في القمة التي ستعقد في أوغندا في الـ17 من أكتوبر الجاري.

وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق”: “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل قبل ساعات من القمة التي ستعقد في أوغندا.