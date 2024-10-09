سياسية

وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان: “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل

2024/10/09
جنوب السودان خريطة
قالت وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق” بإن أكثر من 9 زعماء ورؤساء لدول حول النيل يشاركون في القمة التي ستعقد في أوغندا في الـ17 من أكتوبر الجاري.
وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق”: “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رؤساء دول حوض النيل قبل ساعات من القمة التي ستعقد في أوغندا.
وزارة الري والموارد المائية في جمهورية جنوب السودان لـ”الشرق”: قمة لرؤساء دول حوض النيل في أوغندا في الـ17 من أكتوبر الجاري لمناقشة قضايا الخلافات وموارد مياه النيل.
الشرق للأخبار – السودان

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