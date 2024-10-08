«غرفة التطوير» المصرية تكشف مستقبل أسعار العقارات بمصر بعد رحيل أكثر من 12 ألف سوداني

شهد معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا تدفقًا ملحوظًا من السودانيين الذين رحلوا إلى مصر، بسبب الحرب، ووفقًا لمصدر مسؤول فإن هناك أعدادا متزايدة للعائدين، الذين وصلوا إلى أكثر من 12 ألف شخص في سبتمبر فقط، وذلك بسبب استقرار الأوضاع في بعض المناطق السودانية، مما دفع الأسر للعودة إلى منازلها، في ظل التسهيلات المقدمة من الجهات المختصة في مصر.

مستقبل أسعار العقارات والإيجارات بعد رحيل 12 ألف شخص سوداني:

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لبعض المواقع المصرية فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات في ظل رحيل هذا العدد من السودانيين، على الرغم من أن تأثير رحيلهم طفيف في الوقت الحالي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات في السوق.

وفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد تواصل موقع الجمهور المصري, مع عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، لمعرفة التداعيات المحتملة لهذا التغيير على أسعار العقارات وكيف يمكن أن تتفاعل السوق مع هذه الظروف الجديدة.

غرفة التطوير تكشف مستقبل أسعار العقارات في مصر بعد رحيل سودانيين

وفي هذا السياق قالت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رحيل السودانيين عن مصر قد يترك تأثيرًا على أسعار العقارات، لكنه سيظهر بشكل طفيف وفي فترة زمنية لاحقة، وليس في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الوضع الحالي لا يعكس تغييرات كبيرة في السوق العقارية، حيث لا تزال الأسعار مستقرة نسبيًا.

وأكدت عبير أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على السوق في المستقبل، لكن العدد الراحل قليل مقارنة بالأعداد المتواجدة داخل مصر.

وأضافت أن الأثر المحتمل يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم تدفقات السوق وتغيرات الطلب والعرض، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات وتناولت أهمية الاستجابة السريعة من قبل المطورين والمستثمرين، لضمان التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي في مصر.

وكان موقع النيلين, قد نشر قبل يومين مقطع فيديو أظهر ازدحام كبير من مئات السودانيين, داخل إحدى محطات القطارات بمصر تأهباً للعودة للسودان, بعد انتصارات الجيش الأخيرة والذي نتج عنه استقرار للأوضاع بالعاصمة وعدد من المدن.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين