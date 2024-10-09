الأهلي يؤجل تجديد عقد الشناوي وحقيقة طلب الـ50 مليون جنيه في الموسم

كشف الإعلامي محمد الليثي عن قرار محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بتأجيل ملف التفاوض مع حارس الفريق محمد الشناوي إلى ما بعد بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وأوضح الليثي، خلال تقديمه برنامج “10 و10” على إذاعة أون تايم سبورت إف إم (93.7)، أن محمد رمضان حصل على موافقة محمود الخطيب، رئيس النادي، لحسم ملف تجديد عقد الشناوي، ولكن تم تأجيله حتى بعد بطولة السوبر المصري. وأكد الليثي أن الأخبار المتداولة حول طلب الشناوي الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة النادي لم تفتح بعد مفاوضات رسمية مع الحارس بخصوص تجديد العقد.

صدى البلد