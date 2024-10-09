مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد بشهر سبتمبر

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال شهر سبتمبر، بفضل الأداء الثابت الذي قدمه خلال مباريات الفريق في الدوري الإسباني على وجه الخصوص.

أثبت كيليان مبابي أنه صفقة مميزة بعد البداية الصعبة التي عاشها مع الفريق على ملعب ريال مايوركا في الجولة الأولى، عندما تعادل الفريق 1/1، قبل أن يخفق في التسجيل أمام بلد الوليد ولاس بالماس في الجولتين الثانية والثالثة نهاية شهر أغسطس.

لكنه انفجر أخيراً بتسجيل هدفين أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأول من سبتمبر في الجولة الرابعة، وتوالت بعدها أهدافه وتمريراته المفتاحية، ما أهله للحصول على جائزة أفضل لاعبي ريال مدريد للشهر الماضي.

وسجل مبابي ما مجموعه 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر، ليتمتع صاحب الـ 25 ببداية مرضية له مع النادي الملكي بهذه الإحصائيات.

ويغيب قائد المنتخب الفرنسي عن المباراتين القادمتين لمنتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية، من أجل مساعدته على التعافي من الإصابة واستعادة لياقته البدنية، حيث ظهر تأثره أمام ليل في دوري أبطال أوروبا حين شارك كبديل منتصف الأسبوع الماضي.

الشرق