مدير جامعة الخرطوم يتفقد مراكز الإمتحانات في كل من عطبرة ،شندي،القضارف وكوستي

زار مدير جامعة الخرطوم بروفيسير عمادالدين الأمين الطاهر عرديب خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري يرافقه وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد، مراكز إمتحانات جامعة الخرطوم والتي ستبدأ عند السادس والعشرين من الشهر الحالي وحتي الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل، في كل من جامعة وادي النيل بعطبرة وجامعة شندي وكلية التربية بالمتمة، حيث إلتقي مدير الجامعة بمديري هذه الجامعات وقدم لهم شكر وتقدير جامعة الخرطوم لتعاونهم بتوفير هذه المراكز لإجراء إمتحانات الدورة الرابعة لطلاب الجامعة بكل الكليات والمستويات خلال هذه الظروف التي تعيشها البلاد.

كما إلتقي مدير الجامعة خلال هذه الجولة بمديري مراكز الإمتحانات من أساتذة الجامعة وبعض أعضاء هيئة التدريس الموجودين في تلك المدن…

وأكد مدير الجامعة إستعداد الإدارة لتهيئة هذه المراكز وتوفير المعينات اللوجستية لإقامة الإمتحانات في موعدها المحدد وفق التقويم الأكاديمي الذي أعدته أمانة الشؤون العلمية وأجازه مجلس العمداء في إجتماعه الأخير السبت الماضي..

من جهته قال وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد، إن الجامعة قد حرصت علي توفير المال اللازم لتغطية احتياجات الإمتحانات من المواد والمعينات التدريسية بالإضافة إلى الالتزامات المالية الأخري المرتبطة بإعداد الإمتحانات من حيث الإعداد والمراقبة والتصحيح.

من ناحية ثالثة أكد مديرو المراكز أن عمليات حصر وتسجيل الطلاب تجري الآن بالدقة المطلوبة لضمان حضور أكبر عدد من الطلاب لهذه الإمتحانات التي روعي فيها توزيع المراكز جغرافيا حسب ثقل وجود الطلاب…

ومن جهته أكد أمين الشؤون العلمية بروفيسير علي عبدالرحمن رباح ان لجان الإمتحانات بالكليات قد أعدت الإمتحانات بغرض إرسالها للمراكز قبل وقت كافٍ من تاريخ بدء الجلسات علما بأن جميع الكليات قد أعدت جداول الإمتحانات خلال الفترة المعنية وتم تسليمها لمديري المراكز عبر أمانة الشؤون العلمية.

الجدير بالذكر ان هناك ثلاث مراكز خارجية في كل من القاهرة والرياض وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تم إنشاؤها إستجابة لحاجة الطلاب الموجودين في هذه الدول.

ويواصل مدير الجامعة والوفد المرافق جولته خلال الأيام المقبلة بزيارة مركزي الإمتحانات بكل من جامعة القضارف وجامعة الامام المهدي بكوستي للاطمئنان علي آخر الترتيبات والاستعداد لإجراء الإمتحانات..

سونا