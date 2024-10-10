أرسنال يفتح تحقيقاً داخلياً بسبب مزاح كونور ماكجريجور مع ساكا – فيديو

بدأت إدارة نادي أرسنال تحقيقاً داخلياً للتحقيق في كيفية دخول لاعب الفنون القتالية المختلطة السابق، كونور ماكجريجور، إلى أرض الملعب ومزاحه بعنف مع اللاعب بوكايو ساكا بعد فوز الفريق على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال قد فاز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر/ تشرين الأول. بعد انتهاء المباراة، نزل ماكجريجور إلى أرض الملعب وتحدث مع ديكلان رايس وبوكايو ساكا، رغم عدم حصوله على تصريح بذلك.

ووفقاً لصحيفة “ذا تايمز”، يدرس مسؤولو أرسنال إصدار تعليمات جديدة لمنع اللاعبين من التفاعل مع الضيوف على ملعب الإمارات، بعد التصرفات غير المتوقعة التي قام بها ماكجريجور مع رايس وساكا.

Conor McGregor having a light sparring session with Bukayo Saka 😅🥊 pic.twitter.com/lZNbzY7f9X — CentreGoals. (@centregoals) October 3, 2024

ووجه كونور ماكجريجور عدة ركلات إلى ساق بوكايو ساكا وحاول طرحه أرضاً على سبيل المزاح، الأمر الذي أزعج ميكيل أرتيتا، كما تدخل موظفو النادي لمطالبة الأيرلندي بمغادرة الملعب والعودة إلى المدرجات.

صحيفة الخليج