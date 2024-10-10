ماني: الدوري السعودي تنافسي.. وهدفنا الفوز بكل الألقاب
عبر السنغالي ساديو ماني نجم النصر السعودي، عن سعادته بمواصلة مسيرته مع العالمي لموسم آخر، مؤكدا أن الدوري السعودي تنافسي بشكل كبير.
وقال ماني في تصريحات لرابطة المحترفين السعودية: “يمكن للجميع مشاهدة المستوى المثير للإعجاب في الدوري السعودي للمحترفين، وهذا الأمر كان واضحا منذ الموسم الماضي، لكن هذا الموسم عملت كل الأندية على الاستعداد الجيد للموسم”.
وتابع: “التعاقدات التي قامت بها الأندية ستعطي المزيد من القدرة التنافسية، وبالطبع هذا ما يتوقعه مشجعو كرة القدم، لذلك هذا الأمر يعتبر في صالح الدوري”.
وأضاف: “من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري، لكن الأمر المؤكد أننا سنحاول التقدم مباراة بعد مباراة، ونحن نعلم ما هو هدفنا: أن نكون أبطالاً.. هدفنا الفوز بكل شيء”.
وأتم: “في المنتخب السنغالي نتحدث عن الدوري السعودي، لدينا العديد من اللاعبين في المنتخب يلعبون في السعودية، وهذا أمر رائع”.
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