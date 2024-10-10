ليفربول يخطط للإطاحة بصلاح لإرضاء “صديق” سوبوسلاي

يستعد ليفربول للتعاقد مع لاعب جديد ليكون بديلاً لنجمه المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، بمساعدة لاعبه المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأعلن صلاح في وقت سابق أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له مع ليفربول، في ظل عدم توصله لاتفاق مع النادي الإنجليزي بشأن التجديد حتى الآن.

وذكر موقع “آنفيلد واتش” المختص بأخبار ليفربول، أن النادي الإنجليزي يضع كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند ضمن خياراته لتدعيم الفريق في حال رحيل صلاح.

ووصف سوبوسلاي، كريم أديمي بأنه “أحد أصدقائه المقربين في كرة القدم” بحسب تصريحاته لموقع “الدوري الألماني” سابقاً، إذ لعب الثنائي معاً في سالزبورغ، كما أهدى اللاعب المجري أثناء فترته مع لايبزيغ هدفاً لزميله السابق خلال موسم 2022/23.

وزاد التقرير: العلاقة بين سوبوسلاي وأديمي قد تسهل مهمة ليفربول في التعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند الذي ينتهي عقده في 2027.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية قد أوضحت أن ليفربول مستعد لدفع 50 مليون يورو، للظفر بخدمات أديمي البالغ من العمر 22 عاماً.

وسجل أديمي 5 أهداف وصنع مثلها في 8 مباريات مع دورتموند هذا الموسم، بينما سجل صلاح 6 وصنع 5 في 10 مباريات مع ليفربول.

العربية نت