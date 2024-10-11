كاف يعلن التصنيف الجديد للأندية الأفريقية.. ومفاجأة في ترتيب الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، التصنيف الجديد للأندية الإفريقية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي شهد وجود قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن قائمة أفضل 10 أندية.

حافظ النادي الأهلي على صدارة الأندية الإفريقية المجمعة بـ 87 نقطة، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، ورغم خسارته لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك، إلا أنه بقي على قمة الترتيب.

وجاء الزمالك في المركز الخامس بـ48 نقطة، وذلك بعد تتويجه بالكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.

قائمة أفضل 10 أندية إفريقية حسب التصنيف “كاف”

الأهلي (مصر)- 87 نقطة

الترجي الرياضي (تونس)-61

الوداد الرياضي (المغرب) –60

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)-54

الزمالك (مصر)-48

نهضة بركان (المغرب) –42

سيمبا (تنزانيا) –39

بترو دي لواندا (أنغولا)-39

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)-38

شباب بلوزداد (الجزائر)-36

صدى البلد