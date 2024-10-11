خسارة السعودية والأردن.. وتعادل للإمارات وفوز أول لقطر في التصفيات المونديالية

سقط المنتخب السعودي على يد ضيفه الياباني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فيما ثأرت كوريا الجنوبية من الأردن وألحقت بها الخسارة الأولى بالنتيجة ذاتها في العاصمة عمان ضمن المجموعة الثانية.

وحققت قطر فوزها الأول في هذا الدور مقابل تعادل مخيّب للإمارات على أرضها في المجموعة الأولى.

في الرياض، نجحت اليابان في العودة بثلاث نقاط ثمينة وضعتها في صدارة مريحة للمجموعة ومن دون أي خسارة بعد ثلاث جولات، ذلك بفضل هدفي دايشي كامادا في الدقيقة 14 وكوكي أوغاوا في الدقيقة 81.

ويتصدر الساموراي الياباني المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن كل من أستراليا التي حققت فوزها الأول في هذا الدور على حساب الصين بنتيجة 3 / 1، والسعودية والبحرين.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيريا كبيراً من جانب جماهير الأخضر في ملعب الجوهرة المشعة وبلغ 56223.

وفي المجموعة ذاتها، قلبت أستراليا تأخرها أمام ضيفتها الصين وحققت فوزها الأول في الدور الثالث بعد بداية مخيبة. وفي المباراة الأولى لمدربها المؤقت توني بوبوفيتش، بديل غراهام أرنولد الذي تنحى عن التدريب إثر بداية حصد فيها نقطة أمام البحرين وإندونيسيا، تأخرت أستراليا بعد ثلث ساعة بهدف شي وينينغ خلافة لمجريات اللعب في الدقيقة 20.

لكن سوكروز ردوا بثلاثية حملت توقيع لويس ميلر برأسه متابعاً ضربة حرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، وكريغ غودوين بكرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 53، نيشان فيلوبيلاي في الدقيقة 90+2، أمام 46 ألف متفرج في أديلايد.

وتلعب أستراليا مع اليابان في الجولة المقبلة في أصعب اختبار لها حتى الآن. و مُنيت الصين بهزيمتها الثالثة توالياً، ما يعزز الضغوط على مدربها الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وانتزعت البحرين تعادلا قاتلا من ضيفتها اندونيسيا 2 / 2.

سجّل محمد مرهون للبحرين في الدقائق (15 و90+9) مقابل راغنار أوراتمانغوين في (45+3) ورافايل سترويك في الدقيقة 74.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 4 نقاط بالمركز الرابع، فيما وصلت إندونيسيا للنقطة الثالثة من ثلاث تعادلات بالمركز الخامس.

-وأسقط منتخب كوريا الجنوبية بالمنتخب الأردني في عمان، سجل جاي سونغ لي في الدقيقة 38 وهيون-غيو أو في الدقيقة 67 هدفي كوريا الجنوبية على استاد عمان الدولي أمام 14655 متفرج.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن العراق الفائز على فلسطين بهدف دون رد، بينما بقي رصيد منتخب الأردن 4 نقاط في المركز الثالث.

وكان منتخب النشامى حقق الفوز على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي كأس آسيا 2023 مطلع العام الجاري في قطر ليتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مدرب منتخب الأردن جمال سلامي: “نعتذر للجمهور على النتيجة المخيبة، كنا نطمح بنتيجة ايجابية في ملعبنا لكنّ الظروف لم تكن في صالحنا وأتحمل مسؤولية الخسارة ولديّ يقين بالتحسن في المباريات المقبلة وتقديم أداء أفضل”.

وأضاف سلامي: “الأخطاء أمام المنتخب الكوري كلفتنا تلقي أهداف وانا واثق من العودة في المباريات المقبلة”.

وحقّق المنتخب العراقي فوزا مهما على حساب فلسطين بهدف وحيد سجله أيمن حسين في الدقيقة 31 على ملعب البصرة الدولي.

ويخوض أسود الرافدين مباراة مهمة أمام كوريا الجنوبية في الجولة المقبلة الثلاثاء المقبل في سيول.

وضمن المجموعة ذاتها، حقّق المنتخب العماني فوزا ساحقا على حساب مضيفه الكويتي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها عبدالرحمن المشيفري في الدقائق (17 و58) ومحسن الغساني الدقيقة 330 وعبدالله فواز الدقيقة 79، وبات في رصيد المنتخب العماني 3 نقاط مقابل نقطتين للكويت.

وضمن المجموعة الأولى، تعادل المنتخبان الإيراني ومضيفه الأوزبكي من دون أهداف في طشقند، حيث أكمل الضيوف اللقاء من الدقيقة 57 بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير صالح هارداني.

وتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخبين الإماراتي الذي سقط على أرضه في فخ التعادل أمام كوريا الشمالية بهدف لمثله والقطري الفائز على ضيفه قيرغيزستان بنتيجة 3 / 1.

وفشلت الإمارات التي خسرت أمام إيران 1 / صفر على أرضها في الجولة الثانية، في تحقيق فوزها الأول على أرضها وتعثرت للمباراة الثانية توالياً بتعادلها مع ضيفتها كوريا الشمالية.

تقدم المنتخب الإماراتي عبر يحيى الغساني في الدقيقة 66، وأدركت كوريا الشمالية التعادل في وقت متأخر بفضل جونغ ايل-غوان في الدقيقة 86.

وهي المباراة الرسمية الأولى بين المنتخبين منذ كأس آسيا 2011 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحقق المنتخب القطري فوزه الأول بثلاثية سجلها المعز علي في الدقيقة 39 ومدافع منتخب قيرغيزستان تاميرلان كوزوباييف خطأ في مرماه الدقيقة 63 وابراهمي الحسن دقيقة 81. وسجل آليماردون شوكوروف هدف الفريق الضيف في الدقيقة 76.

قال أكرم عفيف الذي أُختير أفضل لاعب في المباراة: “حققنا الأهم في المباراة من خلال حصد النقاط الثلاث التي كانت مطلباً في ظل البداية التي لم تكن موفقة، وقدمنا مستوى جيد جدا”.

وتابع: “التأهل ما زال بأيدينا والمشوار طويل، ربما كان البعض يعتقد أننا سنفوز في كل المباريات، وكما يبدو أن الخسارة واردة كما حصل في مستهل المشوار، لكن الأهم هو القدرة على التدارك في الوقت المناسب”.

بدوره قال ماركيس لوبيس مدرب المنتخب القطري: “النقاط الثلاث كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وحققنا المطلوب. أظهرنا الشخصية التي وجب علينا ان نكون عليها منذ انطلاقة التصفيات، وهذا هو بحد ذاته دافع كبير نحو قادم المشوار”.

وتوزعت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.

جريدة عمان