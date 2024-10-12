الخليفي يتجاهل مبابي بسبب 55 مليون يورو

تجنب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الحديث عن كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، خلال مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية.

عندما سُئل الخليفي عن مستقبل باريس سان جيرمان بدون مبابي، أجاب قائلاً: “لا أحب التحدث عن اللاعبين الذين ليسوا جزءًا من فريقي، أفضل التركيز على اللاعبين المتواجدين معنا”.

ووفقًا لموقع “جول” العالمي، يعود تجاهل الخليفي للحديث عن مبابي إلى النزاع القانوني القائم بين اللاعب والنادي الفرنسي، حيث طالبت رابطة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بسداد 55 مليون يورو كديون مستحقة لمبابي.

ورفض مبابي أي وساطة من رابطة الدوري الفرنسي، ما جعل النادي مطالباً بدفع المبلغ. وقد استأنف باريس سان جيرمان هذا القرار، مما زاد التوتر بين الطرفين.

وزاد توتر العلاقات بشكل كبير بين مبابي وباريس سان جيرمان، خاصة بعد انضمامه المجاني إلى ريال مدريد، بالإضافة النزاع القانوني بينهما بشأن الأجور والمكافآت غير المدفوعة لموسم 2023-24.

وورد أن قيمة تلك المكافآت والأجور المتأخرة، تبلغ 55 مليون يورو.

اليوم السابع