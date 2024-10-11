رياضية
منتخب مصر يعبر عقبة موريتانيا.. ويقطع خطوة نحو الكان
تخطى منتخب مصر عقبة ضيفه موريتانيا 2-0، الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.
وتقدم للمنتخب المصري محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقة 69، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني (79).ورفع الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل الرسمي إلى النهائيات القارية.وتوقف رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن كاب فيردي وبوتسوانا.
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