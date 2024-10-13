جوندوجان يذهب لميونخ بعين ضاحكة وأخرى باكية

يستعد إلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، للمشاركة في حفل الوداع الذي ينظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى جانب مانويل نوير وتوني كروس وتوماس مولر، يوم الإثنين المقبل، قبل مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد اعتزالهم اللعب الدولي عقب بطولة اليورو الأخيرة.

في رسالة وجهها للجماهير عبر صحيفة “بيلد” الألمانية، استعرض جوندوجان مسيرته مع المنتخب الألماني قبل الوداع الرسمي.

وقال جوندوجان في رسالته: “غالبًا ما توصف مسيرتي مع المنتخب الألماني بأنها غير ناجحة وغير مكتملة، وأتفهم ما يقصده الخبراء ووسائل الإعلام بذلك. نعم، لم تكن سنواتي مع المنتخب بنفس نجاح مسيرتي مع الأندية”.

وأضاف: “في النهاية، لعبت 82 مباراة دولية لبلدي، وهذا رقم لم أكن أتخيله عندما كنت صغيرًا، وأنا فخور به للغاية”.

وصف جوندوجان مشاعره قبل التوجه إلى ميونخ بأنه سيكون بعين ضاحكة وأخرى باكية، حيث سيدرك في ذلك الحين أن مسيرته مع المنتخب قد انتهت.

وتابع: “أكثر لحظة فخور بها بالطبع هي عندما سمح لي بقيادة الفريق كقائد في المباراة الأولى في البطولة الأوروبية على أرضنا، وهو الفريق الذي نجحنا من خلاله أخيرا في إثارة البهجة في البلاد مرة أخرى بعد سنوات صعبة عديدة، عاد التفاعل بين اللاعبين والجماهير إلى سابق عهده، وكان هذا هو إنجازنا الأكبر والأهم في الصيف الماضي”.

وأتم عن حظوظ ألمانيا في مونديال 2026: “هناك فريقان أو 3 فرق أخرى قد تكون أقوى على الورق، ولكن هذا هو الحال دائما، ومع الروح الجماعية التي تطورت مؤخرا، فإن أي شيء سيكون ممكنا حتى الفوز باللقب، أنا متأكد من ذلك”.

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