الهريفي: لو لعب منتخب السعودية بلا مدرب لما خسر 5 نقاط

انتقد فهد الهريفي، نجم المنتخب السعودي السابق، بشدة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بعد فقدان 5 نقاط في بداية المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلقى المنتخب السعودي هزيمة (0-2) أمام اليابان يوم الخميس الماضي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، بعد تعادله (1-1) مع إندونيسيا في الجولة الافتتاحية.

وعبر الهريفي خلال برنامجه على إذاعة “العربية إف إم” عن استيائه قائلاً: “للأسف، الاتحاد السعودي والمسؤولون الرياضيون يشاهدون مانشيني دون أي أداء أو نتائج على مدار عام ونصف، ولا يتخذون أي إجراء، بينما لو كان المدرب سعد الشهري أو أي مدرب محلي لتمت إقالته فورًا”.

وأضاف: “من اختار مانشيني لقيادة المنتخب السعودي؟ وصلنا لمرحلة يحضر فيها أكثر من 50 ألف متفرج في ملعب الجوهرة ليشهدوا هذا الانكسار، وهي المرة الأولى التي نخسر فيها أمام اليابان على أرضنا”.

واستطرد نجم النصر السابق قائلاً: “المنتخب السعودي فقد 5 نقاط في بداية التصفيات. أعتقد أنه حتى لو لعبنا دون مدرب، لما كنا خسرنا بهذا العدد من النقاط بعد 3 جولات فقط”.

وأكمل “مانشيني يستبعد لاعبي الدوري السعودي الذين يلعبون مع أنديتهم بشكل أساسي، ثم يدفع بآخرين لا يشاركون، وفي النهاية يشتكي من سيطرة الأجانب على أندية روشن”.

واستطرد “المدرب الإيطالي لعب بـ5 مدافعين أمام منتخبات ضعيفة لمدة عام ونصف العام، وعندما واجه منتخب اليابان القوي غيّر هذا المنهج، وقال أنا غيرت من أجلك، من المؤكد أن هناك تشتيت للاعبين”.

واختتم الهريفي بقوله “لا يجب أن يصرح المسؤولون بأن نتائج باقي المنتخبات الكبرى سيئة، نحن السعودية بهذا التاريخ الكبير لا يجب أن ننظر إلا لأنفسنا فقط، وغيرنا هم من ينظرون إلينا”.

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