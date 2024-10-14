إنيستا: سيناريو تشافي غير مخيف.. وأحب ثلاثي برشلونة

كشف الأسطورة أندرياس إنييستا، لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا المعتزل، عن طموحاته المستقبلية، مشيرًا إلى أن فترة المنافسة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو في إسبانيا لم تكن ممتعة بالنسبة له.

وأعلن إنييستا (40 عامًا) اعتزاله كرة القدم مؤخرًا بعد مسيرة مميزة مليئة بالإنجازات.

في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الكتالونية، قال إنييستا: “أنا فخور بما حققته في مسيرتي. كان هدفي أن أصبح لاعبًا محترفًا، وهذا ما أنجزته”.

وعن خططه المستقبلية، أضاف: “أخطط للدخول في مجال التدريب، لكنني بحاجة إلى تطوير نفسي. تدريب برشلونة يعتبر مهمة كبيرة ومن الصعب الوصول إليها، وأتمنى أيضًا أن أصبح مدربًا للمنتخب”. وأضاف: “لدي أحلام وطموحات أود تحقيقها في المستقبل، ولا أخشى ما حدث مع تشافي، بالعكس، أُعجبت بما حققه مع برشلونة”.

وتحدث إنييستا عن برشلونة تحت قيادة هانز فليك قائلاً: “يعجبني أسلوبه كثيرًا. نحن نتحدث عن مدرب أثبت جدارته في عدة أماكن، وما نراه منه يعكس ذلك”. حتى الآن يعد إيجابيا للغاية”.

وتابع: “أتوقع حصول هذا الفريق على الألقاب، متفائل دائمًا بشأن هذا الموسم والمستقبل، سيقاتل هؤلاء اللاعبون بشدة من أجل ذلك”.

وعن رأيه في مواهب برشلونة، قال: “أحب لامين يامال، بيدري، جافي، يقدمون مستويات رائعة في المباريات، لكني لا أرى نفسي في أي منهم، لأن كل لاعب لديه صفة تميزه”.

وأكمل: “لاودروب كان قدوتي وبيدري يراني قدوته، قد تكون هناك أوجه تشابه، ولكن كل واحد يتميز بصفة خاصة”.

وتطرق إنييستا للحديث عن فترة ولاية المدربين جوارديولا في برشلونة ومع مورينيو مع ريال مدريد، وقال: “كانت فترة صعبة للغاية، لم تكن ممتعة، لكن كل شيء بعد ذلك عاد إلى طريقه الصحيح”.

وعن أفضل مدربه عمل معه، قال: “جوارديولا، كان لاعبًا متكاملًا ومدربًا لديه رؤية خاصة لكرة القدم، يستطيع قراءة وفهم المباريات بشكل رائع”.

وختم: “إنريكي أيضًا لديه طريقة مع الفرق التي يدربها، أتيحت لي الفرصة للعمل معه، تعلمت منه ومن جميع المدربين، لدي خبرة منهم جميعًا واستطيع أن أطبقها إذا أصبحت مدربًا بالوقت الحالي”.

كووورة