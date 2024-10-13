تصفيات أمم إفريقيا: المغرب يلتهم إفريقيا الوسطى

التهم منتخب المغرب ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم.

سجل خماسية المغرب كل من عبد الصمد الزلزولي (د 18) وعز الدين أوناحي (38 و45) وأشرف حكيمي وسفيان رحيمي من ضربة جزاء (د 70).

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات في المركز الأول، وبقي رصيد إفريقيا الوسطى 3 نقاط في المركز الثالث.