متفقداً الخطوط الأمامية .. البرهان يصل جبل مويه

وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، صباح اليوم الأحد، إلى منطقة “جبل موية” في ولاية سنار بعد تحريرها من مليشيا الدعم السريع.

وظهر البرهان في مقطع فيديو مع عدد من الجنود في منطقة مكشوفة ملوحاً بقبضة يده .

وتأتي زيارة البرهان إلى سنار ضمن جولات ميدانية يقوم بها لتفقد القوات المسلحة بالصفوف الأمامية بجانب الوقوف على أوضاع المواطنين كان اخرها بالأمس في أم درمان متفقداً شارع الوادي .

اليوم التالي