رد مفاجئ من محمد الشناوي بشأن تجديد عقده مع الأهلي

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن آخر تطورات تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي والشناوي بشأن تجديد العقد، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل هذا الملف إلى ما بعد بطولة السوبر المصري.

وأوضح زاهر أن هناك من يتحدث عن إمكانية تجديد العقد لمدة موسم أو موسمين فقط، ثم إعادة التقييم ومنح الفرصة لمصطفى شوبير ليكون الحارس الأساسي. وأكد زاهر أن هذا الطرح غير لائق.

وأشار إلى أن الشناوي إذا أراد التجديد لمدة 3 مواسم، فيجب على الأهلي الموافقة، خاصة أنه ضحى كثيرًا من أجل النادي ورفض عروضًا مغرية في السابق.

وفي حديثه عن الشناوي، قال سيف زاهر: “حتى الآن، محمد الشناوي لم يجدد عقده”، وأضاف أن الشناوي أكد له شخصيًا أنه مستمر مع الأهلي ولا يفكر في الرحيل، لأنه يؤمن بأن النادي يقدّر أبناءه.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يستعد لخوض بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستقام بدولة الإمارات، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

المصري اليوم