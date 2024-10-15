«أبولا» تتغنَّى برونالدو بعد فوز البرتغال على بولندا

أشادت صحيفة “أبولا” البرتغالية بالنجم كريستيانو رونالدو بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على بولندا بنتيجة 3-1، السبت، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت الصحيفة بأن كريستيانو رونالدو يتفوق على أساطير البرتغال مجتمعة، حيث وصل إلى هدفه رقم 133 في 215 مباراة بقميص المنتخب، بعدما سجل الهدف الثاني ضد بولندا. بهذا، رفع رونالدو رصيده إلى 906 أهداف، معززًا صدارته لقائمة هدافي المنتخبات عبر التاريخ.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو سجل عدد أهداف يساوي ما أحرزه بعض من أعظم لاعبي البرتغال معًا، مثل باوليتا (47 هدفًا)، إيزيبيو (41)، لويس فيجو (32)، وماتاتيو (13). وذكرت الصحيفة: “الدون ظهر لأول مرة مع المنتخب في 20 أغسطس 2003، في وقت لم يكن فيه جواو نيفيز وأنطونيو سيلفا قد وُلدا بعد، بينما كان ريناتو فيجا يبلغ 22 يومًا فقط”.

بهذا الفوز، يتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على كرواتيا، اسكتلندا، وبولندا.

في المقابل، يأتي منتخب بولندا في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب كرواتيا، فيما يحتل اسكتلندا الترتيب الأخير بدون رصيد من النقاط.

جريدة المدينة