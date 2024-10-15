ميسي يهدد رونالدو في مجال جديد

فتح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المجال مجددا للحديث عن المنافسة بينه ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، من باب بعيد عن كرة القدم.

وأطلق ميسي مشروعا تجاريا جديدا لمنافسة رونالدو، يستهدف أن يجني من ورائه الملايين، ويقال إنه يعبر عن جوهر شخصية ميسي: القوة والتواضع، في آن واحد.

وخلال السنوات القليلة الماضية وضع ميسي أقدامه في عالم الاستثمارات، من خلال مشاريع مربحة في العقارات والفنادق والتكنولوجيا أيضا، والآن يقوم الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات باقتحام صناعة العطور، على غرار “الدون”.

ويقول ميسي نفسه إنه كان دائما شغوفا بالعطور “ومتحمس للغاية” لإنتاج عطره المميز، ويبلغ سعر زجاجة من “عطر ميسي” الجديد سعة 100 مل حاليا 110 دولارات (84 جنيها إسترلينيا).

واستعان ميسي بشركة (game on product group) الرائدة في صناعة منتجات العناية الشخصية لتدشين عطر ميسي تحت العلامة التجارية Messi brand.

وتشمل المجموعة التي أطلقها ميسي عدة منتجات مثل غسول الجسم ومزيل العرق ومعطرات الجسم، بينما أشرف على صنع العطر الجديد للبرغوث، رائد صناعة العطور فرانك فولكل، ويأتي برائحة مميزة كما سيتم تقديمه في عبوة أنيقة.

ويقول فولكل: “تم تصميم العطر لتثير رائحته علاقة عاطفية عميقة تجمع بين النضارة والدفء. وهو عطر يمنحك الثقة ومثير للاهتمام وفريد من نوعه، مصمم أيضا ليكون له جاذبية عالمية”.

وتتكون رائحة عطر ميسي من مزيج منعش من هيل أمريكا الوسطى النابض بالحياة وأوراق التفاح المقرمشة ورذاذ حيوي من السرو البري الأوروبي، مما يوفر نضارة منعشة.

وكان كريستيانو رونالدو قد سبق ميسي في هذا المجال، وأطلق عطره الأول عام 2015 بالتعاون مع شركة Eden Parfums التي تقف وراء one direction الذي يعد أحد أكثر العطور نجاحا.

ووقف رونالدو وراء كل تفصيلة في عطره بداية من اختيار المكونات والتغليف وصولا للاسم.

وربما يعد رونالدو النجم الأول من نخبة الرياضيين الذي يطلق خط عطر خاص. وكان أسطورة السلة الأمريكي مايكل جوردان قد أطلق أول “كولونيا” باسمه في عام 1996، وفقا لفوربس.

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