ريال مدريد يدعم مبابي ضد الانتقادات الفرنسية

أكد موقع “Relevo” الإسباني الاثنين، أن ريال مدريد منح كيليان مبابي 5 أيام راحة، ومثلها لبقية اللاعبين الذين لم يلتحقوا بمنتخباتهم خلال التوقف الدولي الحالي.

أشار نفس الموقع، إلى أن ريال مدريد لا يعير الجدل الدائر حول مبابي أي أهمية، وأنه سعيد للغاية بالفرنسي، الذي من المتوقع أن يتدرب يوم الثلاثاء.

نشرت الصحف السويدية، تفاصيل تتعلق برحلة مبابي إلى ستوكهولم، في حين كان منتخب فرنسا يلعب مباراة في دوري الأمم الأوروبية الخميس الماضي.

وقدمت صحيفة “Expressen” مزيداً من التفاصيل، وأوضحت أن مبابي أمضى أمسيتين في ملهى ليلي قبل العودة إلى كورسيكا يوم الجمعة.

أكدت التقارير أن المهاجم كان يقضي وقتاً ممتعاً خلال غيابه عن مباريات منتخب بلاده الرسمية، حيث كان من المفترض أن يأخذ قسطاً من الراحة.

بدأ كل شيء يوم الخميس 3 أكتوبر، عندما لم يقم ديدييه ديشان باستدعاء القائد مبابي لاستحقاق دوري الأمم الأوروبية، وأوضح المدرب الفرنسي أن مهاجمه المصاب مع ريال مدريد سيبقى في النادي لتلقي العلاج. إلا أنه بعد يومين، لعب في الدوري الإسباني مع الميرينغي ضد فياريال.

وزادت حدة الانتقادات على مبابي، عندما تم الكشف عن رحلته المثيرة للجدل إلى ستوكهولم.

الشرق