بالفيديو.. شاهد عيان تحكي قصة السيدة “عزيزة” التي زفت زوجها عريساً لـ”ضرتها”: (ما محتاجة قروش عمها رئيس دولة معروفة وأنجبت 9 من الأولاد ولهذا السبب ساعدت زوجها على الزواج)

اثارت سيدة حسناء ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, خلال الأيام الماضية وذلك بعد ظهورها وهي تقوم بزف زوجها عريساً لزوجته الجديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نجحت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, في فك طلاسم الواقعة الفريدة من نوعها.

واستضافت “ماما كوكي”, خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”, الشهير شاهد عيان للقصة التي شغلت الرأي العام.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن العريس هو إبن الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي, وزوجته الأولى “عزيزة” التي قامت بتجهيزه لزوجته الجديدة هي إبنة عمه عبد الرحمن ديبي.

وأكدت الفتاة التي كانت شاهدة عيان, أن هناك صلة رحم تجمعها بالعروس الجديدة لنجل الرئيس التشادي السابق.

وكشفت عن الأسباب الحقيقية التي دفعت نجل الرئيس للزواج من جديد, حيث ذكرت أن والده وعمه والد زوجته قد اشترطا عليه عدم الزواج في زوجته “عزيزة” مرة أخرى.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, بعد وفاة ديبي وشقيقه تغيرت الأمور, حيث تم تحريض الرجل من قبل أخواته حتى يتزوج في زوجته.

ونفت الأقاويل التي تتحدث عن أن العريس قام بترضية زوجته بالذهب والمال, حتى يتزوج ذكرت أن “عزيزة” ما محتاجة للمال مؤكدة أنها أنجبت له 9 من الأبناء.

وذكرت المتحدثة أن فكرة تفاعل “عزيزة”, مع زواج زوجها جاءت من صديقاتها اللاتي طالبنها بعدم إظهار أي حزن أو حسرة على زواج زوجها حتى لا تشفي غليل شقيقاته, وهو ما حدث بالفعل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين