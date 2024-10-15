السودان يكسب غانا بهدفين دون مقابل ويقترب من نهائيات افريقيا

حقق المنتخب السوداني فوزاً مهماً على غانا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت عصر الثلاثاء في ملعب بنينا في بنغازي – ليبيا.

سجل هدفي السودان احمد حامد التش ومحمد عبدالرحمن الغربال وذلك خلال الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

قدم لاعبو المنتخب السوداني مباراة بطولية وقد أضاعوا عدة أهداف مؤكدة، من بينها انفراد لسيف تيري في الشوط الثاني، وكان الجمهور حاضرا بالتشجيع المتواصل في الملعب.

بالنتيجة وصل السودان للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف أنغولا المتصدرة، واقترب كثيرا من الوصول للنهائيات الإفريقية بالمغرب 2025.

رصد وتحرير – “النيلين”