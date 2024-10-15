شاهد بالفيديو.. “برانا برانا بنغلب غانا” المنتخب السوداني يهزم المنتخب الغاني المدجج بالمحترفين ويضع قدماً في أمم أفريقيا بالمغرب

أسعد المنتخب السوداني شعبه ووضع قدماً في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب العام القادم بفوزه التاريخي عصر الثلاثاء على منتخب غانا, بهدفين دون مقابل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تمكن صقور الجديان من خطف الإنتصار في شوط اللعب الثاني في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا بليبيا.

وانتظر المنتخب السوداني, حتى الدقيقة 62 ليفتتح التسجيل عن طريق اللاعب أحمد حامد التش, الذي تابع تسديدة زميله المهاجم سيف تيري.

وقبل أن يفيق المنتخب الغاني المدجج بالمحترفين باغتهم المهاجم محمد عبد الرحمن, في الدقيقة 65 بتسجيله الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن صقور الجديان, اقتربت من التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب, بعد أن رفع السودان رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وبقيت غانا في نقطتين.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين