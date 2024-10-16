الإمارات تخسر أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال

خسر المنتخب الإماراتي أمام مضيفه منتخب أوزبكستان (0-1)، في مباراتهما على ملعب ستاد بونيودكور بطشقند مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وسجل الهدف أوتابيك شوكوروف من ركلة جزاء في الدقيقة 76، بعد طرد لاعب الإمارات عبد الله حمد في الدقيقة 66.

وتجمد رصيد “الأبيض” الإماراتي عند 4 نقاط، بينما وصلت أوزبكستان إلى 10 نقاط، وعززت صدارتها للمجموعة الأولى.كما شهدت الجولة الرابعة للمجموعة الأولى نفسها، فوز منتخب قيرغيزستان على ضيفه منتخب كوريا الشمالية (1-0)، وحقق فوزه الأول بالمجموعة.

وصعدت قيرغيزستان إلى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين، وتراجعت إلى المركز السادس الأخير.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث تلتقي قطر مع أوزبكستان في الدوحة، والإمارات مع قرغيزستان في أبوظبي، وكوريا الشمالية مع إيران.

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