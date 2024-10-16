والي الجزيرة : فوز المنتخب السوداني تزامن مع انتصارات القوات المسلحة

هنأ والي ولاية الجزيرة الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير الشعب السوداني بالفوز المستحق الذي حققه الفريق القومي السوداني علي منتخب غانا بهدفين دون مقابل …وعبر عن اشادته بأداء اللاعبين وتفكير المدرب والإعداد الجيد من الاتحاد العام لكرة القدم رغم ظروف الحرب.

وقال الوالي ان انتصار الفريق القومي جاء معززا لانتصارات القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الاخرى في دحر التمرد.

وقطع بان انتصار الفريق القومي أكد ان السودان من مؤسسي الاتحاد الافريقي.