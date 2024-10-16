معتصم جعفر: دعم السعودية وراء تألق منتخب السودان لكرة القدم

أكد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، د. معتصم جعفر، أن دعم المملكة العربية السعودية وراء تألق منتخب “صقور الجديان” في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس إفريقيا 2025.

وضاعف المنتخب السوداني محنة نظيره منتخب غانا وفاز عليه 2- صفر، يوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتصدر منتخب السودان المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، متقدما على السنغال وجمهورية الكونغو وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا، كما يحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس إفريقيا 2025، خلف أنغولا ومتقدما على غانا والنيجر.

وقال معتصم جعفر : “ما يحدث من تألق للمنتخب السوداني يعود إلى الدعم والاهتمام المقدم من السعودية، التي حرصت على استضافة كافة منتخباتنا الوطنية بسبب ظروف الحرب” – بحسب ما أورده المكتب الإعلامي للاتحاد.

وأضاف: “وفرت السعودية أفضل المعسكرات لجميع المنتخبات السودانية بمختلف المراحل، كما استضافت الفرق وبرامجها ومبارياتها الإعدادية، وحرصت على تقديم كل ما نحتاجه وأكثر.. لا يمكن أن ننسى وقفة السعودية، فهي سبب رئيسي في استمرار مشاركات السودان الخارجية ونجاحات صقور الجديان، وهذا الدعم سيظل محفورا في ذاكرة كل سوداني”

وحيا د. معتصم صديقه سعادة ياسر حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورفاقه بالمكتب التننفيذي على دعمهم المتصل للاتحاد السوداني والمنتخبات الوطنية.

صحيفة السوداني