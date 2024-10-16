تصفيات مونديال 2026..ميسي يسجل «هاتريك»

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية “هاتريك” ومرر كرتين حاسمتين، ليقود منتخب بلاده إلى فوز كاسح بنتيجة 6-0 على بوليفيا في ملعب “ماس مونومنتال” بالعاصمة بوينس آيرس، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحرز ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 19، 84، و86، وصنع هدفي لاوتارو مارتينيس (43) وخوليان ألفاريس (45+3). كما أضاف تياغو ألمادا الهدف الرابع (69) أمام 85 ألف مشجع.

وكان ميسي، البالغ من العمر 37 عاماً، قد ابتعد عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في قدمه تعرض لها بعد فوز “ألبيسيليستي” بلقب كوبا أمريكا ضد كولومبيا (1-0 بعد التمديد). وعاد مؤخراً ليسجل هدفين مع فريقه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، ليصل إلى 17 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في البطولة.

وسجل نجم برشلونة الإسباني السابق الذي غاب عن التهديف في التعادل الإيجابي أمام فنزويلا 1-1 في المرحلة الماضية، «الثلاثية» العاشرة في مسيرته بقميص بلاده رافعاً غلته التهديفية الدولية إلى 112، وإلى 846 هدفاً في مسيرته.كما تصدر «البرغوث» الصغير ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف، أمام الأوروغوياني داريو نونييز (5) والكولومبي لويس دياز (4).

صحيفة الخليج