مباراة بين فريقي كلانيب وفريق هبيلا .. مدير قطاع التوجيه ينادي بمخاطبة الشباب بلغة الرياضة والثقافة

دشنت المنظمة الشبابية السلام والتنمية والاعمار بولاية البحر الأحمر مساء اليوم مهرجان التظاهرة الشبابية الرياضية للسلام والتماسك الاجتماعي برعاية منظمة الساحل سودان واشراف مدير قطاع التوجيه وتشريف والي ولاية البحر الأحمر وذلك بنادي مركز كلانيب.

احتوى البرنامح على مبارة في كرة القدم بين فريقي كلانيب وفريق هبيلا وكلمات ورقصات شعبية وتكريم وليلة ثقافية.

ونادي الأستاذ هاشم الأمين مدير قطاع التوجيه بمخاطبة الشباب بلغة الرياضة والثقافة مشيرا ان هذا البرنامج جاء بمبادرة من المنظمة الشبابية للسلام والتنمية برعاية منظمة الساحل سودان ووجد تفاعلا كبيرا من مزاكز الشباب الثمانية والتي تتوزع في ثلاث قطاعات في محلية بورتسودان وهي القطاع الشرقي وبه مركز شباب سلبونة وديم النور وفي القطاع الأوسط مركز شباب التقدم ومركز شباب ديم عرب مركز شباب الوحدة والقطاع الجنوبي مركز كلانيب واوشيري وهبيلا مشيرا ان هذه المراكز أبدت استعدادها للمشاركة في هذا المهرجان والذي يحتوي على برامج رياضية وثقافبة وندوات ومحاضرات ولقاءات وعروض فيديو وكلها تدعو للتماسك الاجتماعي.