البرهان يهنئ المنتخب القومي بمناسبة فوزه على غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المنتخب القومي لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025م .متمنياً له مزيدا من الإنتصارات.

و قال رئيس المجلس السيادي في تغريدة على منصة إكس ” شكرا أبناء السودان، عهد الشعب بأبنائه الأوفياء، إحياء الأمل وزرع الفرحة، فكنتم وستظلون الأمل والفرحة”.