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البرهان يهنئ المنتخب القومي بمناسبة فوزه على غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025
هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المنتخب القومي لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025م .متمنياً له مزيدا من الإنتصارات.
و قال رئيس المجلس السيادي في تغريدة على منصة إكس ” شكرا أبناء السودان، عهد الشعب بأبنائه الأوفياء، إحياء الأمل وزرع الفرحة، فكنتم وستظلون الأمل والفرحة”.
وأعرب البرهان عن تقديره لمجهودات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين والتي تكللت بهذا الإنتصار المستحق. مؤكداً إهتمام الدولة ودعمها للرياضة باعتبارها ركيزة للديبلوماسية الشعبية.
إعلام القوات المسلحة
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