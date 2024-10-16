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البرهان يهنئ المنتخب القومي بمناسبة فوزه على غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

2024/10/16
البرهان كورة
البرهان رياضة
هنأ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان المنتخب القومي لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025م .متمنياً له مزيدا من الإنتصارات.
و قال رئيس المجلس السيادي في تغريدة على منصة إكس ” شكرا أبناء السودان، عهد الشعب بأبنائه الأوفياء، إحياء الأمل وزرع الفرحة، فكنتم وستظلون الأمل والفرحة”.
وأعرب البرهان عن تقديره لمجهودات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين والتي تكللت بهذا الإنتصار المستحق. مؤكداً إهتمام الدولة ودعمها للرياضة باعتبارها ركيزة للديبلوماسية الشعبية.
إعلام القوات المسلحة

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