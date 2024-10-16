تهنئة من ابراهيم جابر للفريق القومي لانتصاره على غانا

وتقدم جابر بأسمى آيات التهاني والتقدير إلى فرسان المنتخب القومي( صقور الجديان) بمناسبة الفوز عصر الثلاثاء علي المنتخب الغانى بهدفين دون مقابل وهم يقدمون أعظم التضحيات ويبذلون العرق فى سبيل رفع إسم السودان عالياً ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

مبيناً أن إنتصار المنتخب الوطني اليوم تاكيد على أن عزيمة الشعب السوداني ماضية نحو التعافي فى كل الميادين.