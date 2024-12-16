تنفيذي الدلنج يقف على إستعدادات الشهادة الثانوية

تفقد المدير التنفيذي لمحافظة الدلنج ابراهيم عبدالله عمر برفقة لجنة أمن المحافظة ومدير وحدة المدينة الادارية ورئيس اللجنة المجتمعية لاسناد التعليم تفقدوا سير العملية التعليمية بالمحافظة ووقفوا على استعداد المدارس لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣ المزمع قيامها فى ٢٠٢٤/١٢/٢٨ .

واستمع المدير التنفيذي ولجنة أمنه إلى تقرير مفصل من مدير التعليم الثانوي بالدلنج الاستاذ حسن مرسال تناول من خلاله العمل الجاري الان فى كافة مدارس المحافظة والتى قد اكملت العدة للجلوس للامتحانات فى المواعيد المحددة .

وقال أن عدد المراكز حوالى( ١٨ )مركزا بمافيه الطلاب الوافدين من الخرطوم والولايات الأخرى وان المعلمين الان والطلاب قد اكملوا العدة لقيام الامتحان فى الزمن المحدد معربا عن شكره لحكومة المحافظة واللجنة المجتمعية لاسناد التعليم على جهودها المتواصلة من أجل دعم العملية التعليمية رغم ماتعانيه المحافظة من حصار ولكن ظل المعلم يعمل فى كل الظروف وصولا الى غايات أسمى من أجل تعليم قوي وفاعل فى هذه الظروف .

فيما امتدح ابراهيم عبدالله عمر المدير التنفيذي لمحافظة الدلنج دور المعلمين على جهودهم من أجل استقرار التعليم بالمحافظة.

والوطن الذي بدأ يتعافى قليلا الان من الحرب عبر انتصارات وتقدم القوات المسلحة فى كافة المحاور على مليشيا ال دقلو الارهابية مما يتطلب المزيد من التماسك من كافة مكونات المجتمع والنهوض بالتعليم باعتباره يمثل حجر الزاوية فى الأمن والاستقرار والتنمية .

وناشد الطلاب والطالبات الممتحنين لهذا العام بالاجتهاد والمثابرة حتى يحرزوا مراكز متقدمة على مستوى ولايات السودان الأخرى وأعلن عن دعمه للمعلمين وسنده لأداء رسالتهم التعليمية.

من جانبه ثمن الدكتور حسن البيه كارور رئيس اللجنة المجتمعية لاسناد التعليم ثمن الجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات تجاه الطلاب لاحراز نتائج مشرفة فى امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة وأشار كارور إلى تاريخ الدلنج العلمى وهى مدينة العلم والمعرفة ممايتطلب المزيد من الجهود من أجل ترقية العملية التعليمية.