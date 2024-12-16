مدرب مانشستر سيتي: إصابة قائدتنا ليست خطيرة – صورة

أكد الانجليزي جاريث تايلور، مدرب مانشستر سيتي، أن الإصابة التي تعرضت لها قائدة الفريق أليكس جرينوود “ليست خطيرة”.

وتعرضت جرينوود (31 عاما) لإصابة في الركبة بعد احتكاكها العنيف مع إحدى لاعبات سانت بولتن النمساوي، قبل 3 أيام، لتخرج من الملعب بالدقيقة 32 من الشوط الأول، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وعبر حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم، قال المدرب تايلور “أعتقد أنها ليست خطيرة كما كان الجميع يخشى”.وأضاف مدرب مانشستر سيتي “ما زلنا ننتظر النتيجة من المستشار الطبي لمعرفة الإطار الزمني بالضبط، أليكس بخير، رأيتها يوم الجمعة، وكانت تشعر بألم بسيط، لكنها بخير”.

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