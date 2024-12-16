رونالدو وبنزيما خارج الحسابات.. من هم أغلى نجوم بورصة الدوري السعودي؟

ابتعد كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، قائدا النصر والاتحاد على الترتيب، عن قائمة أغلى نجوم الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، بينما تصدر موسى ديابي، نجم العميد، القائمة.وشهدت القيم السوقية لنجوم الدوري السعودي تراجعًا ملحوظًا بعد التحديث الأخير لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص، أمس السبت.

وتراجعت القيمة السوقية لرونالدو من 15 إلى 12 مليون يورو، لتسجل أدنى قيمة سوقية للنجم البرتغالي في مسيرته الاحترافية.

أما بنزيما فسجل هو الآخر أدنى قيمة سوقية في مسيرته بعدما تراجعت قيمته الحالية من 10 إلى 8 ملايين يورو فقط.

وكان نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، بين النجوم المتأثرين بهذا التراجع، إذ فقد نصف قيمته لتصبح 15 مليون يورو، فيما فقد إيفان توني، مهاجم الأهلي، 22 مليون يورو، لتصبح قيمته السوقية 28 مليونًا.

ديابي يتصدر.. وسيطرة هلالية

ورغم أن ديابي تراجعت قيمته من 55 مليون يورو إلى 35 مليونًا في التحديث الأخير، إلا أنه حافظ على مكانته كأغلى لاعب في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم النجم الفرنسي أداءً لافتًا مع العميد، ساهم في تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري السعودي بعد أول 13 جولة.

ويعد ديابي أكثر لاعبي المسابقة صناعة للأهداف، إذ قدم 10 تمريرات حاسمة في أول 10 جولات، ورغم تعرضه للإصابة وغيابه عن آخر 3 مباريات، لم يقترب أحد من رقمه القياسي.ويتساوى 3 لاعبين في المركز الثاني بالقائمة، فإلى جانب توني، صاحب الـ28 مليون يورو، يأتي روبن نيفيز، ومحمد سيماكان، نجمي الهلال والنصر على الترتيب، علمًا بأن البرتغالي تراجعت قيمته بمقدار 4 ملايين يورو، والفرنسي بمقدار 7 ملايين.

ويأتي بعد ذلك ثنائي الهلال المتألق ألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم أوليفيرا، وكل منهما بقيمة 25 مليون يورو، وكل منهما فقد 3 ملايين يورو، علمًا بأن المهاجم الصربي يتصدر قائمة هدّافي المسابقة السعودية بـ12 هدفًا.

وبقيمة 23 مليون يورو، يأتي الشاب الإسباني جابري فيجا، نجم أهلي جدة، بعدما خسر مليوني يورو من قيمته السوقية، يليه سيرجي سافيتش، وماركوس ليوناردو، ثنائي الزعيم، بـ20 مليون يورو، وقد خسر الصربي 10 ملايين يورو، مقابل 5 ملايين لزميله البرازيلي.

ويتقاسم 5 نجوم المرتبة التالية بقيمة 18 مليون يورو، وهم فابينيو (الاتحاد)، وإيمريك لابورت، وأوتافيو مونتيرو (النصر)، وروجير إيبانيز (الأهلي)، وجواو كانسيلو (الهلال).

ورغم أن صدارة القائمة للاعب من صفوف المتصدر الحالي لجدول الترتيب الاتحاد، إلا أن لاعبي حامل اللقب الهلال الأكثر تواجدًا بـ6 أسماء.

قائمة أغلى نجوم الدوري السعودي

1- موسى ديابي (الاتحاد).. 35 مليون يورو2- إيفان توني (الأهلي).. 28 مليون يورو

2= روبن نيفيز (الهلال).. 28 مليون يورو

2= محمد سيماكان (النصر).. 28 مليون يورو

5- مالكوم أوليفيرا (الهلال).. 25 مليون يورو

5= ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).. 25 مليون يورو

7- جابري فيجا (الأهلي).. 23 مليون يورو

8- ماركوس ليوناردو (الهلال).. 20 مليون يورو

8= سيرجي سافيتش (الهلال).. 20 مليون يورو10- فابينيو (الاتحاد).. 18 مليون يورو

10= إيمريك لابورت (النصر).. 18 مليون يورو

10= روجير إيبانيز (الأهلي).. 18 مليون يورو

10= أوتافيو مونتيرو (النصر).. 18 مليون يورو

10= جواو كانسيلو (الهلال).. 18 مليون يورو

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