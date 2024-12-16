قرار ملزم من المواصفات بخصوص الفحص المسبق للواردات

في إطار سعيها لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان دخول سلع ذات جودة إلى البلاد، أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ضرورة التزام جميع المتعاملين بالقرار رقم (90) لسنة 2022، الذي ينص على إجراء الفحص والاختبار المسبق قبل الشحن عبر شركات المسح الدولية المعتمدة لديها.

وشددت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله، المدير العام للهيئة، على أنه اعتبارًا من الأول من فبراير 2025، لن يتم السماح بتعيين أي مساح دولي داخلي لتلبية متطلبات القرار رقم (90) الصادر في 4 سبتمبر 2022.

ودعت الأستاذة رحبة الموردين إلى الالتزام بالحصول على المواصفات القياسية المعتمدة قبل الشروع في عمليات الشراء والاستيراد، مع توفير جميع المطلوبات الخاصة بالسلعة المحددة، وإتمام عملية المطابقة قبل وصول الشحنات إلى المنافذ.

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