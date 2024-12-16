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جامعة النيلين تمنح كلية الطب وسام الكلية المتميزة لعام 2024م
منحت جامعة النيلين كلية الطب بالجامعة وسام الكلية المتميزة لعام 2024م وذلك ضمن احتفالاتها باليوبيل الفضي ،كما إنها بدأت الدراسة خلال فترة حرب المليشيا ضد الدولة حيث خرجت دفعتين متتاليتين خلال هذة الفترة .
وقال بروفيسور الهادي ادم محمد في إفادة( لسونا) ان كلية الطب بالجامعة تعتبر نموذجا للعمل الاكاديمي والبحثي خلال فترة الحرب وهي رائدة الكليات في شتي المجالات.
وأضاف ان الاحتفال باليوبيل الفضي فرصة للتذكير بالمحافظة علي هذه المكانه الرفيعة للكلية حيث يتطلب ذلك بذل جهود مزيد من الجهود في تطوير البرامج الأكاديمية في البكلاريوس او الدراسات العليا لملاحقة التطورات في البيئة العلمية العالمية تماشيا مع المستجدات.
سونا