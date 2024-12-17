مدير بنك السودان المركزي بكوستي يؤكد أن عملية تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة

اكد الاستاذ عبد المنعم عبد العظيم احمد مدير بنك السودان المركزي فرع كوستي ان عمليه تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة حسب ما هو مخطط له .

وقال عبد المنعم في تصريح ( لسونا ) ان عمليه الاستبدال دخلت يومها السادس وتمضي بصورة سلسلة ، واشار إلى ازدياد وتيرة الإقبال من المواطنين لفتح الحسابات وتوريد العملات فئة ال ١٠٠٠ ، ٥٠٠ جنيها .

وناشد المواطنين لضرورة الإسراع في استبدال مدخراتهم قبل الفترة المحددة لذلك .