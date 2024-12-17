سياسية

مدير بنك السودان المركزي بكوستي يؤكد أن عملية تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة

2024/12/17
kostinln
كوستي
اكد الاستاذ عبد المنعم عبد العظيم احمد مدير بنك السودان المركزي فرع كوستي ان عمليه تغيير واستبدال العملة تسير بصورة طيبة حسب ما هو مخطط له .
وقال عبد المنعم في تصريح ( لسونا ) ان عمليه الاستبدال دخلت يومها السادس وتمضي بصورة سلسلة ، واشار إلى ازدياد وتيرة الإقبال من المواطنين لفتح الحسابات وتوريد العملات فئة ال ١٠٠٠ ، ٥٠٠ جنيها .
وناشد المواطنين لضرورة الإسراع في استبدال مدخراتهم قبل الفترة المحددة لذلك .
وفي ذات السياق قال الاستاذ ابراهيم سليمان مدير فرع النيل للتجارة والتنمية فرع كوستي ان الأيام الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل العملاء لاستبدال العملة ، وأبان ان البنك خصص نوافذ جديدة لفتح الحسابات المصرفية الجديدة وزيادة ساعات العمل الرسمية ، كما خصص البنوك فريق عمل متجول لفتح الحسابات للعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة .
سونا

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