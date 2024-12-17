“الكاف” يمنح الرئيس السيسي جائزة التميز لعام 2024

تسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجائزة التي منحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك نيابةً عن الرئيس ، خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024

وأعرب وزير الرياضة، في كلمته بالحفل، عن عظيم الشرف باستلام الجائزة المرموقة للإنجاز الرياضى لعام 2024 نيابة عن الرئيس، وهى أرفع جائزة رياضية يمنحها الكاف هذا العام نظراً للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود للرئيس في تنمية وتطوير كرة القدم المصرية والأفريقية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان مساء الاثنين، أنه خلال الحفل نقل وزير الشباب والرياضة امتنان الرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنحه تلك الجائزة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدمً منح رئيس الجمهورية الجائزة نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.

بوابة روز اليوسف