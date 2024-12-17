الناطق الرسمي : المليشيا ضَخت ملايين الدولارات للغرف الإعلامية في سياق حربها على السودانيين

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر إن مليشيا الدعم السريع المتمردة ضَخت ملايين الدولارات للغرف الإعلامية في سياق حربها على السودانيين، مبينا أن هذه الغرف تخدم أجندات تضر بالأمن القومي والمصالح الوطنية العليا، مؤكدا بأن القوات المسلحة والدولة ستحرر كل شبِر من أرض الوطن.

وحيا الاعيسر لدى لقائه مراسلي مؤسسات الإعلام الخارجي بمجمع الوزارات ببورتسودان أمس، المواقف الوطنية لبعض مراسلي مؤسسات الإعلام الخارجي الذين يعملون كأبناء للوطن في المقام الأول قبل أن يكونو مراسلين، مشيرا إلى أنه يدرك تقاطع الخطوط بين المراسل كمواطن سوداني والمؤسسة الخارجية التي يعمل لها.

وطالب وزير الإعلام مراسلي القنوات والمؤسسات الإعلامية الخارجية بالتقيُّيد بالمهنية والموضوعية في نقل الأخبار والأحداث التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد، مؤكدا سعي الحكومة لحل كل المشاكل والعقبات التي تعترض المراسلين وتعمل على خلق بيئة تساعدهم على أداء مهامهم بالشكل المطلوب .

وقال الإعيسر إن الحرب التي تقودها المليشيا ضد السودان اثبتت أن هناك منهج مرسوم بدقة لتفكيك الدولة، مطالبا الإعلاميين بوضع هذا الأمر في الإعتبار والتقييد بالأسس السليمة للعمل الإعلامي، مشددا على عدم قبول السودان بأي عمل يخل بالأمن الوطني.

واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة “نريد أن نتعاون في معالجة المشاكل بعيدا عن لغة التهديد والوعيد “،مؤكدا إهتمام الحكومة بمشاكل وقضايا الإعلام الخارجي وأنها تمد يدها للتعاون من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وقال “لا نشكك في وطنية أحد من الإعلاميين”.

وأبدى وزير الثقافة والإعلام بعض الملاحظات السالبة على طريقة نقل وتناول بعض وسائل الإعلام الخارجية للقضايا والأحداث بالسودان، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون لمعالجة هذه الملاحظات.

وطرح مراسلو المؤسسات الإعلامية الخارجية جملة من الهموم والمشاكل والعقبات التي تعترض عملهم، مشيرين إلى أهمية تفهم الدولة لأدوارهم وما يقومون به من عمل يخدم في المقام الأول المصالح القومية للبلاد.